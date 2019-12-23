Маунтин-Вью, США, , 08:48 — REGNUM Игровой облачный сервис Google Stadia получил функцию «ачивко» (achievements — достижения, полученные в ходе игрового процесса). Об этом 23 декабря сообщил журнал PC Gamer.

В компании отметили, что прогресс геймеров, которого они достигли в играх Stadia будет отслеживаться автоматически. Издание отмечает: пока по неизвестным причинам «ачивки» не видны в мобильном приложении Stadia.

Кроме того, сейчас нет возможности отключить уведомления о получении достижений, что доставляет неудобства геймерам и стримерам. Представители компании сообщили журналистам, что разработчики намерены совершенствовать эту систему.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Google приобрела студию Typhoon, которая разрабатывает игру Journey to the Savage Planet. По мнению экспертов, IT-гигант намерен таким образом расширять библиотеку игр своего потокового сервиса.

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