Куньмин, Китай, , 08:46 — REGNUM Высший народный суд провинции Юньнань на юго-западе Китая вынес смертный приговор лидеру крупной приступной группировки Сунь Сяого за множественные преступления, сообщает 23 декабря агентство Синьхуа.

Куминский промежуточный народный суд признал Суня виновным в изнасилованиях и домогательствах до женщин и нанесении умышленного вреда общественному порядку в 1998 году, приговорив к смертной казни. Однако, позднее приговор был смягчен до смертной казни с двухлетней отсрочкой Высшим народным судом Юньнаня. Далее приговор был сокращен до 20 лет тюрьмы.

В апреле 2010 года он вышел из тюрьмы, проведя 12 лет и пять месяцев в тюрьме. Однако, в октябре текущего года суд вновь начал пересмотр его дела, поскольку счел ошибочным предыдущее правоприменение в отношение Суня, получив за это время ряд новых улик и свидетельств.

23 декабря суд признал предыдущий приговор Суню ошибочным и заменил наказание на смертную казнь, выяснив, что им и его бандой был совершен еще целый ряд преступлений в 1995 и 1997 годах. Более того, с 2013 по 2018 годы он также продолжил принимать участие в деятельности организованных преступных групп.