Биробиджан, , 08:54 — REGNUM В Еврейской автономной области определились с назначением нового главы управления областного здравоохранения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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С начала 2020 года возглавлять ведомство будет 37-летний врач Николай Приходько. О предстоящем назначении уже объявлено на странице управления здравоохранения ЕАО в Instagram. Николай Приходько закончил Амурскую государственную медицинскую академию, стаж работы в здравоохранении составляет 18 лет. Он руководит клинико-диагностической лабораторией областной больницы.

«Николай Геннадьевич — ответственный и добросовестный профессионал своего дела, имеет подготовку в сфере менеджмента в здравоохранении, обучается в аспирантуре, нацелен на развитие здравоохранения. Под руководством Николая Геннадьевича всего за один год была возрождена несколько лет назад утраченная собственная клинико-диагностическая лаборатория в областной больнице», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 тысяч льготных рецептов остаются не реализованными в Еврейской автономной области, власти не могут наладить нормальное функционирование данного направления в системе здравоохранения области.