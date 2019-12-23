Петропавловск-Камчатский, , 08:52 — REGNUM В столице Камчатки ежегодную благотворительную ёлку посетили 850 детей из малообеспеченных семей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Такую ёлку ежегодно проводят депутаты Законодательного собрания Камчатского края. В этом году на праздник пригласили на 250 малышей больше, чем в 2018 году. Дети читали стихи под ёлкой, получали подарки — наборы шоколадных конфет, водили хороводы с Дедом Морозом и Снегурочкой, веселились от души. В Законодательной думе региона особенно отметили роль волонтёров-детей, без которых было бы не справиться с таким количеством малышей.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Законодательного собрания Камчатки провели утренник на корякском языке в детском отделении краевого туберкулёзного диспансера.