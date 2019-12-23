Москва, , 08:43 — REGNUM С начала 2019 года жители Москвы воспользовались электронными услугами на портале mos.ru более 500 миллионов раз, это в 1,6 раза больше, чем в 2018 году, сообщается на портале мэра столицы.

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За год число пользователей сайта госуууслуг достигло 8,8 млн человек. За год появилось более 20 новых онлайн-услуг и сервисов, например, информирование о результатах медицинских анализов.

Самым востребованным онлайн-сервисом в 2019 году стал электронный дневник школьника (более 186 млн обращений), на втором месте — проверка и оплата штрафов ГИБДД, на третьем — услуги в сфере ЖКХ.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году самыми популярными на портале mos.ru запрашиваемыми темами у москвичей стали: график отключения горячей воды, избирательные участки города Москвы и медпомощь в поликлиниках.

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