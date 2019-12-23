Лондон, , 08:43 — REGNUM Ягодицы американской звезды реалити-шоу Ким Кардашьян появятся в рекламе Британской армии. Об этом сообщает Daily Mail.

Британское военное руководство готовит новую рекламную кампанию, призывающую молодёжь на службу. Армия вселяет большую уверенность, чем получение «лайков» в соцсетях, — таков тезис кампании.

Повысить привлекательность службы в вооружённых силах британское минобороны рассчитывает за счёт снимков Кардашьян. Кампания стартует в январе 2020 года, она будет включать блиц-шоу на телевидении, плакаты и публикации в социальных сетях. Молодым людям дадут понять, что служба в армии обеспечивает уверенность на всю жизнь в отличие от краткого момента, когда кому-то понравился их снимок в сети, пояснил источник в военных кругах.

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