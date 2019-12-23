Барнаул, , 08:42 — REGNUM Алтайские общественники через суд добились прекращения добычи россыпного золота на реке Ануй, но полагают, что проблема все ещё требует решения. Как пояснил координатор группы общественного экологического мониторинга Общероссийского народного фронта в Алтайском крае Алексей Грибков, никакие коммерческие интересы не могут оправдать пренебрежение экологическими правами людей, но в этой ситуации просто обескураживает позиция федеральных природоохранных органов.

«Мало того, что Росприроднадзор на протяжении всего времени, пока длились судебные тяжбы, «не видел» никаких нарушений, так он ещё и оказывал всемерное содействие незаконной деятельности. Уже после принятия решения Центральным районным судом этот орган, призванный охранять природу, выдал ООО «Ануй» разрешение на добывание растений, занесённых в Красную книгу России!», — заявил общественник.

По его словам, именно эти разрешения были представлены золотодобытчиками в суде апелляционной инстанции.

«Большего абсурда представить невозможно. Это выглядит настолько нелепо, ведь в течение всего судебного процесса в первой инстанции золотопромышленники доказывали, что никаких редких растений на используемой территории нет. И помогали им в этом отдельные «учёные», явно не обременённые такими старомодными качествами, как честь, совесть и профессиональный долг», — отметил Алексей Грибков.

В сложившейся ситуации общественники просят Генеральную прокуратуру дать оценку действиям Росприроднадзора, так как полагают, что данное ведомство явно вышло за пределы своих полномочий.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты Совета по правам человека (СПЧ) по итогам своей поездки в Алтайский край выразили серьёзную обеспокоенность в связи с непринятием мер в отношении этого золотодобывающего предприятия, действующего на территории Солонешенского района.

В СПЧ не исключают, что деятельность ООО «Ануй» ведет к гибели, сокращению численности и нарушению среды обитания объектов растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу РФ и Красную книгу Алтайского края, но местные власти, несмотря на многочисленные обращения граждан и общественных организаций, не всегда принимают достаточные меры по проверке информации, изложенной в обращениях.

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