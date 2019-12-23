Улан-Удэ, , 08:28 — REGNUM Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался рядом уголовных дел, обсуждавшихся в СМИ. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СКР, в этот список попала и проблема обманутых дольщиков в столице Бурятии Улан-Удэ.

«Органами СУ СК России по Республике Бурятия расследуется уголовное дело о коммерческом подкупе в отношении председателя регионального отделения одной из общероссийских общественных организаций, которая оказывала помощь молодым семьям и молодым специалистам в приобретении жилья путем участия в федеральных и региональных программах», — отметили в ведомстве.

Глава СКР поручил взять на контроль расследование уголовного дела на контроль в центральном аппарате. Кроме того, он потребовал от руководства Следственного управления по Бурятии оперативно доложить о ходе проверок и результатах.

Напомним, проблемы долевого строительства в Бурятии остаются одними из самых острых в республике. Как сообщало ИА REGNUM, ранее правами участников долевого строительства заинтересовались в региональной прокуратуре. В надзорном ведомстве отметили, что из 37 строящихся объектов с привлечением долевого финансирования 11 отнесены к проблемным.

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