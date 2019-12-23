Рига, , 08:26 — REGNUM Известный в Даугавпилсе и Латвии учитель химии Александр Ливчак, подготовивший многих школьников-призёров международных олимпиад, прокомментировал на своей странице в соцсети Facebook результаты завершившегося первого семестра.

По его словам, в Латвии очевиден общий тренд падения уровня образования. В качестве фундаментальных причин этого Александр Литвак указал несколько.

«Требуемое законом общение русского учителя с русскими детьми на латышском языке является вообще верхом идиотизма, провоцирует нервные срывы у детей, родителей и учителей, во многих случаях резко снижает производительность учебной деятельности, утомляет, демотивирует», — пишет педагог.

Кроме этого, он говорит о старении педсостава, а значит процесс обучения излишне консервативен и снижает желание у школьников. Кадровый резерв у школ просто отсутствует, добавил специалист. Ливчак обращает внимание, что дети, даже те, кто побеждает в олимпиадах, меньше читают.