Лондон, , 08:19 — REGNUM Геймдизайнер Гарри Ньюман опубликовал ежегодный отчёт, в котором он сообщил, что игра Rust принесла ему больше денег, чем предыдущий проект Garry's Mod. Об этом 23 декабря сообщил журнал PC Gamer.

Ньюман написал, что Rust разошлась тиражом более 9 млн копий. При этом игра принесла ему доход в размере $142 млн. Что касается Garry's Mod, то за всё время существования проект принёс ему доход в размере $108 млн.

Напомним, завтра, 24 декабря 2019 года Garry's Mod исполняется 15 лет с момента релиза. Что касается Rust, то релиз этой игры состоялся 11 декабря 2013 года. Garry's Mod — это «песочница», которая позволяет геймерам экспериментировать с объектами и физикой. Rust — это многопользовательский симулятор выживания с открытым миром.

Читайте ранее в этом сюжете: В 2019 году GTA V обошла конкурентов в рейтинге стримов Twitch