Нур-Султан, , 08:17 — REGNUM В Казахстане правительственный вариант проекта кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения» содержит нормы, которые вызывают неоднозначную оценку населения. Об этом 23 декабря написал председатель Мажилиса (нижней палаты парламента) республики Нурлан Нигматулин на своей странице в Twitter.

Спикер парламента призвал не торопиться с выводами по данному проекту, так как в законодательной палате предстоит большая работа по обсуждению кодекса с участием неправительственных организаций и экспертов.

Отметим, в настоящее время проект кодекса о здоровье населения Казахстана находится на рассмотрении в Мажилисе. В социальных сетях распространяется петиция с призывом отозвать проект документа, так как, по мнению правозащитников, принятие кодекса позволит отправлять за рубеж внутренние органы умерших людей.

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