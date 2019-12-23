Улан-Удэ, , 08:11 — REGNUM В минувшую субботу, 21 декабря в столице Бурятии Улан-Удэ открыли памятник маршалу Советского Союза Константину Рокоссовскому. В этот день отмечалось 123 года со дня его рождения. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

В Улан-Удэ открыли памятник Константину Рокоссовскому Сайт правительства Бурятии egov-buryatia.ru

На торжественной церемонии глава Бурятии Алексей Цыденов напомнил, что свой воинский путь будущий прославленный маршал начинал отсюда.

«16 лет он служил здесь, и мы знаем, какую лепту в победу во Второй Мировой войне внёс Константин Константинович. В итоге он командовал парадом Победы на Красной Площади в 1945 году», — отметил он, добавив, что открытие памятника является знаком памяти и уважения.

Высота памятника с постаментов составила более 7,5 метров. Как сообщало ИА REGNUM, жители города в ходе голосования выбрали место установки и проект памятника, выбрав работу скульптора Матвея Макушкина и архитектора Вячеслава Бухаева.

Напомним, в годы Гражданской войны и иностранной интервенции Константин Рокоссовский воевал на территории Бурятии. В 1921 году командуя кавалерийской частью, он разгромил войска барона Унгерн-Штернберга, вторгшиеся сюда из Монголии. За бой под Троицкосавском (город Кяхта, прим.ИА REGNUM) онбыл награжден орденом Красного Знамени.

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