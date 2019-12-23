Москва, , 08:21 — REGNUM Необычно тёплая для декабря погода установилась в центральной части Европейской территории России, тогда как в Сибирь зима пришла «рано, всерьёз и надолго». Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, пишет 23 декабря «Российская газета».

В начале недели на юге Западной Сибири ожидается −11…−16 °C ночью и −7…−12 °C днём. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях в первой половине недели выпадет снег, возможны метели. В центральной и южной части Красноярского края и в Иркутской области по ночам ожидается мороз до — 30 °C, днём — 20 °C.

На юге Урала ночами похолодает до — 21 °C, днём будет −4…−9 °C. Морозы продлятся до середины недели. На севере Амурской области ночью возможны морозы до — 48 °C, на юге Якутии — ниже — 40 °C днём и ночью. На юге Дальнего Востока ночами ударят морозы до — 34 °C, днём будет — 24 °C. В Приморском крае −8…−13 °C.

Очень тёплой погода в начале недели будет в Москве — до +8 °C. Похолодает 25 декабря, будет 0…+5 °C. До 29 декабря в столице не ожидается снега, при этом в последние дни месяца станет холоднее.

«В нынешнем декабре температура соответствует первой декаде апреля», — отметила Паршина.