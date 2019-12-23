Вашингтон, , 08:06 — REGNUM Аналитики компаний StreamElements и Arsenal. gg составили рейтинг игр, по которым в 2019 году стримеры проводили онлайн-трансляции в сервисе Twitch. Об этом 22 декабря сообщил журнал PC Gamer.

Одним из главных изменений является то, что «королевская битва» PlayerUnknown’s Battlegrounds выбыла из топ-10. При этом количество стримов по Grand Theft Auto V выросло более, чем в три раза: со 138 млн в 2018 году до 523 млн в 2019, в итоге игра поднялась в рейтинге с десятого места на четвёртое.

Первое место в рейтинге 2019 года заняла League of Legends (990 млн стримов), второе — Fortnite (884 млн), третье досталось категории Just Chatting (651 млн). Пятую строчку в списке заняла игра Dota 2 (458,9 млн).

Напомним, в 2018 году первое место в этой рейтинге заняла Fortnite. Тогда стримеры провели по ней более 1,22 млрд трансляций. При этом League of Legends заняла второе место (929,5 млн).

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