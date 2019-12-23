Чита, , 07:54 — REGNUM В Забайкальском крае с 2019 года решили проводить акцию, которая называется «Подарок губернатора». Как сообщает губернаторская пресс-служба, в её рамках З5 тысяч сладких новогодних подарков будет передано детям из малообеспеченных семей в возрасте от четырех до десяти лет.

Известно, что новогодние подарки уже направлены в различные населенные пункты, в том числе в отдаленные районы края, и что 400 детей из малообеспеченных семей, проживающие в районах края, не только получат сладкие подарки, но и будут доставлены на Забайкальскую елку в Читу.

Напомним, ранее, комментируя послание президента России Федеральному собранию, тогда ещё врио губернатора региона Александр Осипов отметил, что оно оказалось очень созвучно тому, что делают в Забайкальском крае:

«Очень большой блок в послании посвящён поддержке тех, кому наиболее трудно, (малообеспеченные слои населения), призвал бороться с бедностью, в два раза снизить уровень тех, кто испытывает сложности, трудности, вынужден экономить на самом первоочередном и необходимом. Особое внимание президент обратил на сбережение людей и на увеличение рождаемости, на помощь семьям при рождении и первого, и второго и третьего ребёнка».

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