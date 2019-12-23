Березники, Пермский край, , 07:36 — REGNUM В пермских Березниках местное кафе закрыли на санитарную обработку после того, как там отравились дети. Об этом сообщает краевой Роспотребнадзор.

По данным ведомства, к медикам обратились родители пятерых детей. Они заявили о том, что их чада во время нахождения в кафе почувствовали першение в горле. Один был госпитализирован, но уже 22 декабря его выписали домой.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл 21 декабря. По некоторым данным, в соседнем помещении травили тараканов.

Читайте ранее в этом сюжете: В пермском кафе дети отравились газом для тараканов