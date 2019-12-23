Оренбург, , 07:25 — REGNUM В Оренбургской области идут поиски 29-летнего мужчины. Он пропал ещё 13 августа, сообщают волонтёры отрада «ОренСпас».

Гражданин покинул село Кариновка, расположенное в Переволоцком районе. Возможно, он собирался в Оренбург. Но сведений о нём нет.

Рост пропавшего — 170−175 см. Он худощавого телосложения, волосы русые, глаза карие. Отсутствуют два верхних передних зуба, на животе есть несколько шрамов. Всех, кто что-либо о нём знает, просят позвонить в полицию или сообщить в «ОренСпас».