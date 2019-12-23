Барнаул, , 07:20 — REGNUM Алтайский литератор Константин Гришин поделился с корреспондентом ИА REGNUM своими наблюдениями, основанными на общении с друзьями и знакомыми, уехавшими жить за границу.

«Я размышляю о судьбе русских эмигрантов. У меня есть подруга. Она уехала в Париж в 2009 году. Окончила Сорбонну как экономист, потом Манчерстерский вуз в Британии, работала офис-менеджером, сейчас работает администратором по роботам в одной торговой сети Парижа — учит младших.

Я спросил Олесю: ты общаешься с французами? Что читают юные француженки? Как тебе творчество Эммануэля Каррера? Олеся: «1. Не общаюсь. 2. Что читают они, не знаю, я читаю классику и общаюсь с русскими, зашиваюсь на работе 10 лет. 3. Кто это — Каррер?» Из этого я сделал вывод, что русское гетто — это действительно русское гетто. Хотя бы отчасти герметичный мир, в котором живут эмигранты.

Вот в Париже 1930-х насчитывалось несколько десятков тысяч русскоязычных таксистов, некоторые из которых были генералами, полковниками, князьями… Русский эмигрант Гайто Газданов написал роман о жизни парижского дна — «Ночные дороги» — он сам был таксист…»

Олеся писала мне также: «Я не очень понимаю… Странное место — Париж. И как я тут оказалась? Зачем? И куда двигаться дальше? Очень устаю…». Иными словами, в 2010-х годах некоторые русскоязычные жители Парижа, десять лет назад рванувшие из Сибири за туманом и запахом свободы, в настоящее время почувствовали себя офис-менеджерами, которые, как рэпер «Слава КПСС», управляют парком машин в парижском торговом центре. В полной изоляции.

Скажем, в 2000—2010 годах барнаульская писательница Анна Никольская-Эксели, как и Олеся, вышла замуж за иностранца. Анна жила долгое время в Великобритании, а теперь, год назад, вернулась в Россию и живет в Сочи. И я думаю — почему? Может, это характерно?

Или вот: в 2012 году одна отечественная девочка спела песню на английском в костюме йети (клип!) о том, как она пьет закаты, покупает джинсы и любит общаги, и заняла седьмое место в британском чарте. Это Настя Пальчикова из музыкальной группы «Сухие». Это её британский проект, группа GG (это символ смеха, ГГ) высмеивает стереотипы, но в рамках. Песня называется 4 days ago, есть на Ютубе.

Хорошенько обдумав всё это, я написал текст: АПТЕКА, УЛИЦА? ФОНАРЬ! Однажды писателю Владимиру Войновичу позвонила журналистка и попросила написать песню. Сказала: поэт-песенник зашивается, а ты гений, ты справишься. Войнович написал песню за 15 минут. Через полгода её спел Хрущёв: «На пыльных тропинках далёких планет останутся наши следы».

О следах и поговорим. В 1990 году Алтайское книжное издательство выпустило книгу «Корова на Луне. Призрак ущелья Анны». В одном из рассказов фигурируют 3D-очки, симулятор дополненной реальности. Согласно тексту, спецназовец бежал на далёкую планету. У него был с собой экопроигрыватель. «Эка» — это носитель, на котором записана программа дополненной реальности. На родной планете спецназовец подсунул другу «кассету» с надписью «Алла Пугачева», а там была злая собака записана. Спецназовец, подобно любимому герою Стругацких, пошёл «Свободным курсом».

Так поэт Дмитрий Мережковский в предвоенном Париже верещал: «Мы не в изгнании, мы в послании». Сейчас русские эмигранты не посланы. У них начинается «Hard Times» (так называется газета для реальных бомжей в США и роман Диккенса — «Тяжелые времена», прим. Константина Гришина). Диккенс, Россия, Лета, Лорелея. Аптека, улица и фонарь».

Как уже сообщало ИА REGNUM, согласно опросу «Левада-центра», больше половины жителей России в возрасте 18−24 года хотели бы жить за рубежом.

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