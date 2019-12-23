Южноуральск, Челябинская область, , 07:17 — REGNUM В Южноуральске прокуратура требует закрыть хостел, расположенный в жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба челябинской облпрокуратуры.

По данным ведомства, под хостел используется семь квартир дома №43 по улице Мира. При этом жильё не переведено в нежилой фонд. Сейчас гостиничные услуги там оказываются незаконно.

Владеет квартирами один из бизнесменов. К нему прокуратура подала иск в суд. Ведомство требует прекратить оказывать нелегальные гостиничные услуги.