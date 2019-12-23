с. Авдей, , 06:59 — REGNUM В сложную ситуацию попали 22 ученика из села Авдей Читинского района. Как сообщает газета «Вечорка» со ссылкой на родителей детей, вот уже вторую неделю учащиеся лишены возможности посещать школу, расположенную в 10 км от данного населённого пункта. Причина тому — отсутствие транспорта.

«Наши дети не посещают школу вторую неделю в связи с тем, что нет подвоза и не будет до конца четверти. Нам объявили, что нашим детям будут отправлять домашнее задание по Viber, а как будут осваивать они новые темы, учителей не волнует. И оценки будут выставлять также по Viber», — говорится в обращении, которое родители адресовали зампредседателя правительства Забайкальского края по социальным вопросам Аягме Ванчиковой.

Они поясняют, что начальную школу, находящуюся в хорошем состоянии, закрыли из-за нерентабельности в июне 2019 года и теперь на учёбу школьникам с 1-го по 11-й класс приходится ездить в Шишкинскую школу, а там — учиться в две смены из-за нехватки кабинетов.

Известно, что ранее школьный автобус неоднократно ломался и дети стояли на дороге в мороз, в том числе и малыши 1−3-го классов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ещё более тяжелая ситуация сложилась в селе Большая Тихая Солонешенского района Алтайского края. Там праздник День знаний не отмечали вовсе. После того как из школы уволилась единственный преподаватель, родителям учеников предложили самим искать учителей. Всего за последний год в регионе закрылись почти 20 школ. Многие из них стали филиалами.

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