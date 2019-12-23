Пекин, , 06:37 — REGNUM Китайский иероглиф «вэнь», означающий стабильность был выбран интернет-пользователями Поднебесной как иероглиф уходящего 2019 года, наряду с фразой «мой народ, моя страна», сообщает агентство Синьхуа.

Победители были выбраны посредством интернет-голосования из тысяч кандидатов, предложенных самими пользователями сети интернет, сообщили в Центре мониторинга и исследования Китайского национального языка и в Коммерческой прессе КНР, которые выступили соорганизаторами голосования.

Иероглиф «нань», в переводе означающий «трудность» и фраза «торговые трения» были выбраны как отражающие суть международных отношений Китая в 2019 году. Кроме того, были составлены топ-10 модных словечек и 10 фраз интернет-сленга.

В число модных словечек вошли «ночная экономика», «эпохальный год для 5G» и «год облегчения бремени органов первичной власти». Среди 10 фраз онлайн-сленга оказались «оставаться верным своему изначальному стремлению» и «1,4 млрд знаменосцев».