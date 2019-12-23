Пекин, , 06:30 — REGNUM Власти Пекина расширят легендарную пешеходную улицу Ванфуцзин, уже более века являющуюся одним из самых популярных мест города для туристов, сообщает агентство Синьхуа.

Запланировано расширение улицы на 344 метра на север. В настоящее время пешеходный участок улицы Ванфуцзин насчитывает 892 метра в длину на двух секциях улицы Ванфуцзин, чья общая длина составляет 1818 метров. Расширение будет осуществлено в рамках проекта создания интегрированного блока уличных культурных, коммерческих и туристических элементов.

За последние несколько лет Ванфуцзин наводнило множество дорогих магазинов ключевых мировых брендов из мира спорта, мода и культуры, в связи с чем расширение стало просто жизненно необходимым для удовлетворения растущего спроса.