Владивосток, , 06:30 — REGNUM Законодательную инициативу о запрете продажи никотиновых жевательных смесей несовершеннолетним внесла фракция «Единая Россия» в региональный парламент Приморского края. Об этом сообщается на сайте местного отделения партии.

«Фракция «Единая Россия» в Законодательном собрании Приморского края выступила 17 декабря с инициативой о запрете продажи снюса несовершеннолетним», — говорится в тексте сообщения.

Также сообщается, что законопроект направлен в прокуратуру и в администрацию региона.

Напомним, 20 декабря минздрав, роспотребнадзор и МВД на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике, поддержали позицию «Единой России» о полном запрете продажи никотиносодержащих смесей несовершеннолетним наравне с жевательным и сосательным табаком.

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