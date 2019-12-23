Южно-Сахалинск, , 05:49 — REGNUM 26 школьников с Сахалина и Курил поедут на Кремлёвскую ёлку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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На главную ёлку страны приглашены отличники, победители школьных олимпиад, творческих конкурсов и спортивных соревнований.

В 2019 году на Кремлевскую ёлку едут на 10 юных сахалинцев и курильчан больше, чем годом ранее. Во время поездки в Москву ребята посетят также океанариум и историко-культурный центр «Измайловский Кремль».

Как сообщало ИА REGNUM, 27 школьников из Хабаровска поедут на Кремлёвскую ёлку.