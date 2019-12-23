Москва, , 05:42 — REGNUM Наибольшее количество кредитов набрали жители Калмыкии, менее всего склонны к накоплению долгов в Ингушетии. Рейтинг закредитованности российских регионов опубликовало РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка и Росстата.

Основной рейтинг был составлен на основе соотношения среднедушевого долга по кредитам и размера годовой зарплаты. По этому показателю наименее закредитованными регионами оказались Ингушетия (9,95%), Крым (13,9%), Севастополь (15,9%), Дагестан (17,9%) и Чечня (18,9%).

Чуть менее трети зарплаты (28,9%) тратят на кредиты в Москве, и почти половину доходов (46,7%) тратят в Санкт-Петербурге.

Лидерами закредитованности стали жители Калмыкии: жители республики отдают 86,2% доходов на оплату кредитов. В пятерку входят также Тува — 76,4%, Курганская область — 72,8%, Чувашия — 70,5% и Оренбургская область — 69,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года в России выдано на 3,8% меньше кредитов чем в ноябре прошлого года.

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