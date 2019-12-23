Магадан, Магаданская область, , 04:41 — REGNUM Магаданцы получили новогодний подарок — 22 декабря на побережье бухты Нагаева открылся масштабный парк отдыха «Маяк». Строили новое общественное пространство 9 месяцев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По информации пресс-службы мэрии Магадана, парк имеет несколько зон: пляжную — это нижний уровень террас, зоны созерцательного и детского отдыха. Новое место отдыха обошлось в 185 млн рублей, 100 млн — президентский грант и 85 — из госбюджета.

В парке есть гостиничный комплекс и ресторан, арт-объект «Я люблю Магадан», специальная площадка для катания на роликах и скейтбордах, а также амфитеатр на 350 человек. Скамейки и светильники для общественного пространства изготавливали на заказ в Санкт-Петербурге.

«Высотным акцентом пространства стал действующий маяк, смотровая площадка и здание кафе на 120 мест», — добавили в администрации Магадана.

Как сообщало ИА REGNUM, Чукотка представила на конкурс президентских грантов 12 проектов по разным направлениям, восемь из них уже приняты экспертами к рассмотрению.