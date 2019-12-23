Владивосток, , 04:02 — REGNUM Губернатор Приморья Олег Кожемяко рассказал, кто и кому должен дать выходной 31 декабря.

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Отвечая на вопросы журналистов относительно объявления 31 декабря выходным днём, Олег Кожемяко отметил, что губернатор вправе сделать это в отношении органов исполнительной власти, в отношении муниципальной уже не может, пишет DEITA.RU.

«Это на совести и на усмотрение руководителей муниципальных образований и предприятий. Работодатели должны предоставить право 28-го отдыхать или 31 декабря, с учётом своей производственной необходимости. Я же по поводу выходного 31 декабря могу сказать следующее: в любом случае будем 31-го праздновать, все на местах. Женщин, конечно, отпустим, надо же наготовить, это же целое мероприятие. Отпустим кроме тех, кто занят в системе жизнеобеспечения края», — заявил Олег Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, быть ли последнему дню уходящего года выходным, в Приморье решили выяснить с помощью голосования в Instagram.