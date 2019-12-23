Новосибирск, , 03:13 — REGNUM Спасатели призывают жителей Новосибирской области внимательно отнестись к выбору гирлянд для новогодней ёлки.

Как сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону, чтобы избежать трагедии, следует избегать старых электрогирлянд. Также не стоит покупать дешёвые гирлянды.

Световые украшения МЧС советует приобретать только в специализированных торговых точках. У изделий должны быть сертификаты соответствия и безопасности. До покупки необходимо прочесть инструкцию и проверить срок годности.

Лучше выбирать менее мощные электрогирлянды, прошедшие тестирование в специальной лаборатории.

Если ёлка стоит во дворе, нужно выбрать уличную электрогирлянду с дополнительной защитой от влаги и механических повреждений. Домашние украшения вешать на улице нельзя.

Проверить качество изоляции проводов необходимо ещё в магазине. Кстати, в одну розетку можно включать не больше трёх украшений.

В гирлянде должны работать все лампочки. Если вы уходите из дома, нельзя оставлять их включенными. Также нужно следить за детьми и домашними животными, которые могут повредить кабель и получить ожоги.

В МЧС настоятельно рекомендуют отказаться от самодельных и повреждённых гирлянд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омске продают опасные новогодние ёлки.