Новосибирск, 23 декабря 2019, 03:13 — REGNUM Спасатели призывают жителей Новосибирской области внимательно отнестись к выбору гирлянд для новогодней ёлки.
Как сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону, чтобы избежать трагедии, следует избегать старых электрогирлянд. Также не стоит покупать дешёвые гирлянды.
Световые украшения МЧС советует приобретать только в специализированных торговых точках. У изделий должны быть сертификаты соответствия и безопасности. До покупки необходимо прочесть инструкцию и проверить срок годности.
Лучше выбирать менее мощные электрогирлянды, прошедшие тестирование в специальной лаборатории.
Если ёлка стоит во дворе, нужно выбрать уличную электрогирлянду с дополнительной защитой от влаги и механических повреждений. Домашние украшения вешать на улице нельзя.
Проверить качество изоляции проводов необходимо ещё в магазине. Кстати, в одну розетку можно включать не больше трёх украшений.
В гирлянде должны работать все лампочки. Если вы уходите из дома, нельзя оставлять их включенными. Также нужно следить за детьми и домашними животными, которые могут повредить кабель и получить ожоги.
В МЧС настоятельно рекомендуют отказаться от самодельных и повреждённых гирлянд.
Как сообщало ИА REGNUM, в Омске продают опасные новогодние ёлки.