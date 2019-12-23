Красноярск, , 02:56 — REGNUM На традиционной ёлке губернатора Красноярского края побывали 896 детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом правительстве.

Губернаторская ёлка состоялась 21 декабря в Большом концертном зале краевой филармонии. Мероприятие посетили дети из городов и районов края — 58 муниципальных образований. Это школьники, показавшие высокие результаты в учёбе, спорте, творчестве.

Для детей организовали мастер-класс по росписи новогодних игрушек, спектакль и так далее.

Напомним, новогодняя ёлка красноярского губернатора проводится с 2006 года.

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