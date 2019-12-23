Санкт-Петербург, 23 декабря 2019, 02:09 — REGNUM На дне Финского залива было обезврежено минное поле времён Великой Отечественной войны. Операцию осуществили роботы Балтийского флота перед приездом президента России Владимира Путина на остров Гогланд. Об этом рассказал командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов в интервью газете «Красная звезда».
Напомним, 27 июля на батискафе Владимир Путин совершил погружение на дно Финского залива вблизи Санкт-Петербурга. На дне находилась потерпевшая крушение в годы Великой Отечественной войны подводная лодка Щ-308 «Сёмга».
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