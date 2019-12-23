Москва, , 01:26 — REGNUM Продавцы-кассиры возглавили рейтинг наиболее востребованных в России профессий, составленный учеными Всероссийского научно-исследовательского института труда, сообщают 22 декабря «Известия».

Основой для составления списка из десяти самых востребованных профессий стали данные свыше 20 тысяч российских компаний. После поваров-кассиров второе место занимают повара, третьими по востребованности названы педагоги профообразования и профобучения. В пятерку лидеров вошли также юристы и работники социальных служб. Далее в списке идут специалисты по закупкам, педагоги дополнительного образования, делопроизводители, бухгалтеры и педагоги-дефектологи.

Сообщается, что десятая часть всех российских компаний испытывают дефицит кадров по этим специальностям.

Ранее список востребованных профессий опубликовало Министерство труда РФ. На лидирующих позициях в нем находились рабочие-строители, специалисты по металлообработке и машиностроению, операторы промышленных установок. По данным портала Работа.ру, в 2020 году будут на рынке труда будут нужды водители, официанты, курьеры и продавцы.

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