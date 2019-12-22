Москва, , 23:39 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил академика РАН Лео Бокерию с 80-летием, об этом 22 декабря сообщается на официальном сайте главы государства.

«Уважаемый Лео Антонович! Поздравляю Вас с 80-летним юбилеем. Желаю Вам здоровья и осуществления намеченных планов. Владимир Путин», — говорится в заявлении.

Глава государства отметил серьезный вклад Бокерии в развитие школы кардиологии и в целом в области медицины и здравоохранения. Врач воспитал несколько поколений высококлассных специалистов.

Напомним, Лео Бокерия занимает должность главного кардиохирурга Министерства здравоохранения России. Член Общественной палаты страны.

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