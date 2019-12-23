Санкт-Петербург, , 00:05 — REGNUM Первый поезд из Санкт-Петербурга на Крымский полуостров через Крымский мост отправится в понедельник, 23 декабря. Его путь пройдет целиком по территории России.

Московский вокзал Дарья Драй © ИА REGNUM

Согласно установленному расписанию, состав тронется с Московского вокзала Петербурга в 14:00 мск. Поезд под названием «Таврия» пробудет в пути 43,5 часа, чтобы добраться до конечной точки маршрута — Севастополя — в среду, 25 декабря, в 09:25 мск. Он преодолеет 2741 км, часть из них — по железнодорожным путям Крымского моста.

Поезду присвоен номер 007А. До присоединения Крыма к России скорые поезда под номером 7 ходили из Петербурга в Севастополь по материковой части Украины, затрачивая на дорогу на 6−8 часов меньше.

Частный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» поясняет, что с 23 декабря на маршрут выходят пять одноэтажных поездов, состоящих из купейных и плацкартных вагонов.

До 17 января 2020 года новый поезд «Таврия» будет курсировать ежедневно, затем перейдет на режим работы через день.

На сайте перевозчика grandtrain.ru вечером 22 декабря еще можно было приобрести билеты на первый поезд. Плацкартная поездка до Севастополя обойдется минимум в 3649 рублей, было свободно порядка 65 мест. Доступных мест в купе не осталось. Зато они есть на 24 декабря. На эту дату было свободно 348 плацкартных билетов по той же цене и 9 билетов в купе за 4380 рублей.

Первый поезд из Севастополя в Петербург через Крымский мост отправится 25 декабря, в продаже осталось 50−60 билетов и в плацкарте, и в купейных вагонах.

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