Москва, , 21:21 — REGNUM Заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского научного центра имени Логинова Лилия Яковлева рассказала о симптомах появления опухоли в области головы и шеи, об этом 22 декабря сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Эксперт порекомендовала обращаться к специалистам в том случае, если человек обнаружил у себя следующие симптомы.

— Появление уплотненных шишек, на которые люди обычно не обращают внимания.

— Внезапные приступы боли

— Специфические выделения во рту, а также неприятное глотание

— Появление пигментных пятен

— Острый отит, заложенность носа и головные боли без явных на то причин

— Шатание зубов

Специалист напомнила слушателям радиостанции, что опухоли лечатся в 84% случаев при условии своевременного обращения к врачам.

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