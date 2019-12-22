пос. Ильинское, , 18:44 — REGNUM В подмосковном поселке Ильинское начали вырубать деревья, посаженные в честь Отечественной войны 1812 года, об этом 22 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Аллея славы с высаженными деревьями была создана более 200 лет назад, теперь она будет уничтожена.

«Двести лет ей было в прошлом году, дали отпраздновать юбилей, не пропадать же патриотическим чувствам. А теперь секир башка — Отечественной войне и ее героям, ее славе и аллее, липовой аллее, которая наше все», — написали в социальных сетях по данному поводу.

Отмечается, что причиной подобного решения является солидный возраст деревьев, которым насчитывается 200 лет, многие из которых больны. Однако вырубка всей аллеи, как отмечают в социальных сетях, не является необходимостью. Достаточно срубать больные деревья и на их место высаживать новые.

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