Москва, , 17:35 — REGNUM В Госдуме прогнозируют сокращение бедных в России за счет увеличения нищих, передает корреспондент ИА REGNUM 22 декабря.

«Никто не обещает, что в России что-то подешевеет. Это означает только одно: правительство продолжит забирать деньги из карманов граждан. Видимо, так оно решило бороться с бедностью! А что? Количество бедных, действительно, может сократиться потому, что вырастет число нищих. А задачу бороться с нищетой президент РФ перед чиновниками не ставил», — заявил депутат Госдумы Владимир Поздняков (КПРФ).

Парламентарий напомнил, что в наступающем 2020 году «жизнь наших граждан опять подорожает». В частности, заявлено, что сотовая связь точно подорожает на 10%. В Ассоциации компаний розничной торговли уже назвали категории продуктов питания, цены на которые вырастут даже до конца текущего года. В первую очередь, по данным экспертов, подскочат цены на яйца, сахар и мясо птицы.

Кроме того, в 2020 году подорожают услуги ЖКХ, с 1 января, также, вырастут акцизы на подакцизные товары на 10%. Особенно существенно вырастут акцизы на алкоголь и сигареты, напомнил Поздняков.

«Но самое чувствительное повышение — рост ставок на топливо. Ведь все товары перевозят! А чем выше ставка акцизов, тем выше конечные цены. Значит, вырастут цены и на проезд в транспорте», — рассуждает депутат.