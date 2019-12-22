Москва, , 17:27 — REGNUM Снижение нештрафумого порога превышение скорости придумано для выжимания денег из автомобилистов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 декабря, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Вся эта система видеофиксации нарушений скоростного режима — цифровая обираловка под маской заботы о безопасности движения. И теперь хотят помощью этой системы выжать еще больше денег из карманов автолюбителей», — заявил Миронов.

Он уверен, что депутаты Госдумы окажутся на высоте положения, и заблокируют соответствующую инициативу правительства, если она поступит.

По данным МВД, за первое полугодие 2019 года среди ДТП со смертельным исходом аварии из-за превышения установленной скорости занимают одно из последних мест: их жертвами стали 4,5% от всего числа погибших на дорогах, и эти показатели имеют тенденцию к снижению. В то же время более трети всех ДТП связано с недостатками улично-дорожной сети, а доля погибших в автокатастрофах, произошедших по этой причине, составляет 39,1%.

«Почти девятикратная разница! О чем она говорит? Если вас на самом деле тревожит смертность на дорогах, извольте навести порядок с покрытием, разметкой, знаками, пешеходными ограждениями, с тем, как обрабатываются дороги зимой. Однако чиновников волнует совсем другое, и понятно почему», — указал он.

Правительственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения предлагает снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 10 км/ч.

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