Москва, , 17:22 — REGNUM Президент России Владимир Путин заявил, что основная цель ежегодной пресс-конференции заключается в донесении своей точки зрения по интересующим СМИ вопросам до населения. Об этом он сообщил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1».

«Ничего общего с манипуляциями это не имеет, я высказываю свою точку зрения по тем вопросам, которые волнуют представителей массовой информации», — отметил глава государства.

Он подчеркнул, что процесс обмена точками зрения очень важен, так как позволяет учитывать мнение общественности, которое озвучивают журналисты на пресс-конференции, в своей практической работе.

С другой стороны, ответы на вопросы позволяют объяснить «мотивы поведения государственных органов, власти по тем или иным вопросам, показывает перспективу развития по каким-то ключевым проблемам, перед решением которых мы стоим», — подчеркнул Путин.

Ранее ИА REGNUM сообщало, по данным ВЦИОМ, после ежегодной пресс-конференции Владимира Путина рейтинг одобрения деятельности президента вырос с 62,5% до 64%.

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