Москва, , 16:53 — REGNUM В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) предупредили водителей Москвы о планируемых ограничениях и перекрытиях автомобильного движения в течение новогодних праздников. Об этом 22 декабря сообщается на официальной странице центра в социальной сети Twitter.

Сотрудники ЦОДД уведомили москвичей о возможных ограничениях движения посредством SMS-рассылки. Так, центр разослал владельцам транспортных средств порядка 192 тыс. сообщений.

«Также информация уже появилась на дорожных табло и будет в навигационных системах», — говорится в сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Москве усилят контроль за автомобилями без номеров в предновогодний период и во время праздников.

Читайте ранее в этом сюжете: Перед Новым годом в Москве усилят контроль за автомобилями без госномеров