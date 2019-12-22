Балахна, Нижегородская область, , 15:24 — REGNUM На одном из зданий в Балахне появился огромный баннер с изображением бывшего главы СССР Иосифа Сталина в образе терминатора. Об этом сообщают в группе «Типичный Нижний Новгород» в социальных сетях.

На плакате бывший «вождь» изображен в темных очках и с оружием. Надпись на плакате гласит: I'll be back.

Позади Сталина на баннере изображена Спасская башня Московского Кремля, а в правом верхнем углу надпись: «75 лет Великой Победы».

Как сообщало ИА REGNUM, в августе на одном из многоквартирных домов в Шахунье открыли мемориальную доску в память Сталина.

Отмечается, что доска установлена только после согласования инициативы регионального отделения КПРФ с жителями дома, которые единогласно поддержали эту идею. Улица, на которой расположен этот многоквартирный дом, раньше называлась Сталинская.

Установка памятников и бюстов Сталина неизменно вызывает широкий общественный резонанс и пламенные споры. Несмотря на это в России изваяния продолжают появляться во многих городах России. В настоящее время на территории страны вновь открыто несколько десятков скульптурных изображений Сталина.