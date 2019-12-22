Казань, , 15:13 — REGNUM Информация о проведении Росгвардией неких учений в Татарии с привлечение школьников не соответствует действительности. Об этом сегодня, 22 декабря, сообщает пресс-служба Росгвардии.

Ранее ряд СМИ сообщил, что в Татарии Росгвардия проводит учения с участием школьников, на которых якобы отрабатываются действия силовиков во время массовых мероприятий.

Имелось в виду, что в этих учениях школьники якобы задействованы как толпа протестующих, которая нападает на силовиков.

Однако в Росгваррдии заявили, что распространенная СМИ информация категорически не соответствует действительности и является ложной.