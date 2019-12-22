Ереван, , 14:33 — REGNUM Главными достижениями 2019 года для Вооружённых сил Армении стало налаживание военнослужащих питанием, а также приобретение новейшей техники, заявил министр обороны страны Давид Тоноян, сообщило 22 декабря информационное агентство «Новости-Армения».

"Мы реализовали реформы в сфере организации питания. Военнослужащие обеспечены едой высокого качества, питательной и разнообразной», — рассказал он.

Министр добавил, что армянская армия получила новое оружие и технику.

«Вооруженные силы Армении и армянская армия получили новейшую военную технику, новые виды вооружений. Наши ВС день ото дня будут становиться все сильнее, наша сила станет для противника еще более смертоносной», — подчеркнул Тоноян.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Армении нашли беглого солдата-срочника, который покинул расположение при переводе из одной части в другую.

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