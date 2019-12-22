Ереван, 22 декабря 2019, 14:33 — REGNUM Главными достижениями 2019 года для Вооружённых сил Армении стало налаживание военнослужащих питанием, а также приобретение новейшей техники, заявил министр обороны страны Давид Тоноян, сообщило 22 декабря информационное агентство «Новости-Армения».
Министр добавил, что армянская армия получила новое оружие и технику.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Армении нашли беглого солдата-срочника, который покинул расположение при переводе из одной части в другую.
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