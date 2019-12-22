Ереван, 22 декабря 2019, 14:37 — REGNUM В Армении молодые специалисты не занимаются наукой, поскольку это не выгодно, заявил член Союза предприятий передовых технологий Тигран Шахвердян, сообщило 22 декабря издание News.am.
Он отметил, что точные науки в стране имеют неплохой уровень, и главной задачей является сохранение этого уровня.
Шахвердян рассказал, что науку в Армении развивают люди старшего возраста.
Он сообщил, что средняя зарплата в научной сфере в Армении составляет 114 тыс. драм или $238.
Эксперт предложил представителям промышленности направить открытое письмо правительству Армении, в котором следует изложить предложения по содействию научной сфере.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Узбекистане состоялась встреча выпускников российских и советских вузов, на которой обсуждалась проблема восстановления контактов с российскими образовательными учреждениями.
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