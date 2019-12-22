Киев, , 14:38 — REGNUM Бывший начальник 615 военного представительства министерства обороны Украины подозревается в мошенничестве и подделке документов, в результате чего было похищено более четырех миллионов гривен государственного предприятия «Антонов». Об этом 21 декабря сообщается в пресс-службе военной прокуратуры центрального региона Украины.

Сообщается, что следствием установлено, что данный чиновник с 2009 по 2017 годы путем злоупотребления доверием завладел денежными средствами указанного предприятия.

«В частности, полковник убедил должностных лиц госпредприятия в наличии оснований и законности заключения договоров подряда ГП «Антонов» с военнослужащими и работниками военного представительства на научно-техническое сопровождение сертификационных работ и испытаний при разработке и модернизации образцов авиационной техники гражданского назначения», — говорится в сообщении.

Экс-чиновник получил доступ к персональным данным подчиненных для того, чтоб заключать договора и получать средства в кассе от имени своих подчиненных. Также сообщается, что злоумышленник готовил поддельные акты выполненных работ. Полученные по актам средства бывший чиновник присваивал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Киевской области чиновники продали землю, которая была предназначена для строительства социального жилья для переселенцев и боевиков ВСУ. В результате порядка пятисот человек лишились жилья.

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