Калуга, , 13:25 — REGNUM Дед Мороз вместе со Снегурочкой и Зимушкой-Зимой проверили, готова ли Калуга к празднованию Нового года. На сказочных автосанях Дед Мороз объехал калужские улицы. Он побывал в новом городском парке, посмотрел на новогодние украшения, познакомился с системой дополненной реальности через мобильный телефон, а также посетил праздничную ярмарку на Театральной улице. Об этом 22 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации начальника управления культуры города Калуги Яны Васиной.

В городском Доме мастеров состоялась церемония открытиям калужской резиденция Деда Мороза Kaluga-gov.ru

По её словам, новогодние персонажи встретились с детьми и взрослыми калужанами возле главной городской новогодней ёлки — на площади Старый Торг. Малышей порадовали поздравлениями и сладостями. В городском Доме мастеров состоялась церемония открытиям калужской резиденция Деда Мороза. Здесь была организована праздничная программа с песнями, плясками и конкурсами для детей. В желающих пообщаться и сфотографироваться с Дедом Морозом и Снегурочкой, не было отбоя.

«Наш город всегда по-особенному готовится к новогодним праздникам, ведь они — по-настоящему сказочные, волшебные. Сегодня это волшебство проявило себя в открытии Резиденции Деда Мороза, куда калужане могут сходить сами и привести детей вплоть до 4 января 2020 по выходным и праздничным дням, с 11−00 до 15−00 часов. В последующие дни согласно праздничной афише в микрорайонах Калуги пройдут открытия праздничных елок, а 31 декабря в 18 час. откроется главная городская елка, где Дед Мороз со Снегурочкой поздравят калужан с Новым годом. Затем мы ждем гостей в учреждениях культуры и спорта на протяжении всех каникул, а со 2 по 6 января 2020 года каждый день в 12−00 в центральном парке культуры и отдыха гостей и жителей Калуги будут ждать конкурсные и развлекательные программы», — сказалаЯна Васина.

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