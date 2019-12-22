Санкт-Петербург, , 12:01 — REGNUM Полиция задержала водителя грузового автомобиля DAF, по вине которого 21 декабря произошло массовое ДТП на федеральной трассе «Скандинавия» в Выборгском районе Ленинградской области. В результате наезда грузовика на шесть легковых машин погибли два человека, еще четверо пострадали.

«Возбуждено уголовное по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Водитель автомобиля DAF XF задержан на основании статьи 91 УПК РФ», — сообщили 22 декабря в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Напомним, массовое ДТП произошло 21 декабря в 5:30 мск на 143 км федеральной автодороги «Скандинавия». Водитель грузовика, 1983 года рождения, по неустановленной причине совершил столкновение с шестью легковыми автомобилями, остановившимися впереди на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП пять автомобилей загорелись. На месте погибли водители автомобилей Renault Sandero (мужчина 1987 г.р.) и Nissan X-Trail (мужчина 1969 г.р.)

Одна из пострадавших, женщина 1971 г.р., была госпитализирована в больницу Выборга в состоянии средней тяжести, еще троих медики отпустили на амбулаторное лечение.

С 05:30 до 13:00 трасса «Скандинавия» была перекрыта.

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