Цхинвал, , 11:57 — REGNUM 22 декабря исполняется 95 лет Владимиру Йосифовичу Лохову, легендарному советскому разведчику. Уроженец Осетии, полковник был опытным нелегалом, не потерпел ни одного провала, внес весомый вклад в обеспечение безопасности Родины. Понятно, что до сих пор места пребывания и назначение командировок остаются неизвестны — гриф секретности будет действовать еще многие годы.

В преддверии юбилея с семьей героя встретился Чрезвычайный и Полномочный Посол Южной Осетии в России Знаур Гассиев. Он отметил, что предание гласности сведений о легендарном разведчике будет использовано для воспитания осетинской молодежи в духе любви к Родине, готовности встать на ее защиту. На примере героической истории жизни офицера Владимира Лохова они получат урок гражданского мужества, профессионализма.

«Полагаю, что данный факт также окажет благотворное воздействие на укрепление двусторонних отношений наших стран, которые характеризуются многолетней традицией братской дружбы и взаимопомощи», — подчеркнул посол.

Лохов Владимир Иосифович (1924 — 2002) осетин, уроженец села Пичиджын Знаурского района Южной Осетии. С 1942 по 1948 годы проходил службу в 30−1 дивизии войск МВД. В 1953 году окончил юридический факультет Азербайджанского государственного университета.

В 1952 году принят на службу в органы госбезопасности. Работал в должности помощника оперуполномоченного и оперуполномоченного 5 отдела МГБ Азербайджанской ССР. С 1957 года на оперативной работе в качестве разведчика-нелегала. В совершенстве владел языками, глубоко знал нравы, быт и обычаи, религиозные и национальные обряды, особенности нескольких народов.

В 1966 году разведчик вернулся в Москву. Стал наставником молодых разведчиков. Учитывая огромный опыт, Лохов В.И. неоднократно направлялся в краткосрочные командировки на Запад для выполнения конкретных ответственных заданий, с которыми успешно справился. С 1968 Лохов В.И. руководил деятельностью нескольких разведчиков-нелегалов, с риском для жизни выполнявших важные задания в кризисных районах. Активно занимался организацией работы по приоритетной международной проблеме. В 1979 году назначен начальником отдела ПГУ КГБ СССР.

За годы работы в особых условиях и центральном аппарате Лохов В.И. зарекомендовал себя грамотным, инициативным, смелым и решительным оперативным работником, способным руководителем и организатором. В сложных и критических ситуациях сохранял выдержку, спокойствие и работоспособность. Умел трезво оценивать складывающуюся обстановку, грамотно распределить силы и разрабатывать необходимые оперативные мероприятия.

Лохов В.И. награжден медалью «За боевые заслуги» (1967 год), нагрудным знаком «Почетный сотрудник госбезопасности» (1970 год), орденом Красной Звезды (1977 год), орденом Трудового Красного Знамени (1985 год), многочисленными юбилейными наградами и медалями за выслугу лет.

После увольнения с военной службы в 1991 году полковник Владимир Активно участвовал в ветеранском движении и воспитании молодого поколения оперативных работников внешней разведки.

Умер в 2002 году. Похоронен с воинскими почестями на Троекуровском кладбище в Москве.