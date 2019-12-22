Цхинвал, , 17:58 — REGNUM Детский лагерь отдыха начнут строить в Южной Осетии в 2022 году. Об этом 21 декабря сообщает агентство «Рес» со ссылкой на пресс-секретаря министерства строительства республики Алену Тедееву.

«Лагерь будет рассчитан на 150 мест. Всю прилегающую территорию и само здание объекта обустроят наилучшим образом, проведут к нему коммуникации, создадут все необходимые условия для пребывания детей», — сказала представитель минстроя.

Она также сообщила, что строительство нового объекта будет проходить в рамках Инвестпрограммы содействия социально-экономическому Южной Осетии республики на 2020−2022 годы. На возведение объекта предусмотрено выделить 242,5 млн рублей.