Ташкент, , 11:29 — REGNUM В Ташкенте состоялся Форум выпускников российских (советских) вузов, организованный Россотрудничеством, сообщило 21 декабря информационное агентство «Новости Узбекистана».

«Наша главная цель — собрать под свои знамёна всех, кто когда-либо окончил какой-либо российский (советский) ВУЗ, привлечение всё большего числа выпускников к активному участию в экономической, научно-образовательной, общественной и культурной жизни Узбекистана», — рассказала глава Объединения выпускников российских (советских) вузов в Узбекистане, директор Института демократии и прав человека Сайёра Ходжаева.

Она отметила, что деятельность организации также направлена на восстановление контактов с российскими ВУЗами, и на укрепление связей с народами России.

На форуме также подвели итоги работы русскоязычных СМИ. Журналист Рахимжон Султанов рассказал о том, что русскоязычные новостные издания входят в десятку самых популярных интернет-ресурсов Узбекистана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство России опубликовало распоряжение, в котором сказано о выделении в 2020 году 322 млн рублей в фонд гуманитарного сотрудничества СНГ.

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