Тбилиси, , 09:34 — REGNUM Решение Тбилисского городского суда о заключении под стражу следователя Марианы Чолоян, обвиняемой в давлении на несовершеннолетнего на допросе, обжаловано. Об этом 21 декабря рассказала ее адвокат Теона Гвазава, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Как сообщила журналистам представитель защиты, в качестве меры пресечения Чолоян был предложен залог в размере 10 000 лари. Также сообщается, что следователя из клиники перевели в Руставское пенитенциарное учреждение №5.

Как передавало ИА REGNUM, 15-летний ученик одной из тбилисских школ, после того, как его дважды допросила Чолоян, решил покончить жизнь самоубийством. Когда он скончался, это вызвало массовое возмущение среди жителей Грузии. В отношении следователя возбуждено уголовное дело. В день задержания ей стало плохо, и женщину госпитализировали.